З 1 січня 2026 року в Україні зросла ставка акцизного податку на моторне пальне для аграрного сектору. Тепер вона становить €253,8 за 1000 літрів, що на €38,1 більше порівняно з попереднім роком, коли діяла ставка €215,7 за 1000 літрів.

Про це розповідає AgroReview.

Підвищення акцизу закріплене законом, який імплементує європейські вимоги щодо оподаткування пального. Документ був прийнятий Верховною Радою та підписаний главою держави. Основна мета таких змін — поступове наближення українського податкового законодавства до мінімальних стандартів країн Європейського Союзу.

Для порівняння, у країнах ЄС ставки акцизу на пальне значно вищі: у Німеччині – понад €650 за 1000 літрів, у Словаччині – понад €550, а в Польщі – близько €276. Таким чином, попри підвищення, податкове навантаження на пальне в Україні залишається нижчим, ніж у багатьох країнах Європи.

У Верховній Раді наголошують, що збільшення акцизу має посприяти наповненню державного бюджету. Очікується, що нові ставки дозволять отримувати додатково 2–3 млрд гривень щомісяця, що допоможе частково компенсувати бюджетні витрати у воєнний час і підтримати фінансування пріоритетних сфер.

Закон про підвищення акцизів на пальне передбачає поетапне підвищення акцизу впродовж кількох років — до 2028 року, — щоб українські ставки наближалися до мінімальних рівнів, встановлених для країн-членів ЄС.

Аграрний сектор, який є одним з найбільших споживачів дизельного пального, може зіткнутися зі зростанням витрат на виробництво. За підрахунками, подорожчання дизельного пального та бензину внаслідок нових акцизних ставок може додати до їхньої ціни кілька гривень за літр. Однак кінцева вартість залежатиме як від світових цін на нафту, так і від коливань валютного курсу.

