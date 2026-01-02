Терміни повноцінного запровадження Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із використанням електронної акцизної марки перенесено на 1 листопада 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну податкову службу України.

Відповідні зміни передбачені Законом України № 4698-ІХ та постановою Кабінету Міністрів України № 1752. Це передбачає поетапне впровадження системи та надає бізнесу додатковий час для підготовки до переходу на електронну акцизну марку.

Етапи впровадження електронної системи виглядатимуть так:

з 1 січня по 11 жовтня 2026 року (включно) – функціонування системи в тестовому режимі;

з 12 жовтня по 31 жовтня 2026 року (включно) – забезпечення реєстрації користувачів, створення електронних кабінетів, присвоєння ідентифікаторів економічним операторам та об’єктам, обміну даними з інформаційними системами органів державної влади, розмежування прав доступу;

з 1 листопада 2026 року – повноцінне функціонування всіх компонентів Електронної системи.

Також у Державній податковій службі уточнили, що повернення невикористаних паперових марок здійснюватиметься до 1 травня 2027 року.