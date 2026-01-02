Після звільнення з посади міністра МВС політик Аваков зник з медійного простору.

Арсен Аваков — колишній міністр внутрішніх справ, який пішов у відставку у 2021 році. Він запам’ятався як людина, яка найдовше — 7 років — була на цій посаді за двох президентів. Після звільнення політик знизив медійну діяльність та зосередився на бізнесі. Цього дня, 2 січня, Аваков відзначає день народження – йому виповнилося 62 роки, нагадує Телеграф.

Арсен Аваков народився 2 січня 1964 року в Баку, проте з 1966 року родина перебралася до Харкова. Після школи він закінчив Харківський політехнічний інститут, де здобув спеціальність інженера-системотехніка.

У 90-х роках Аваков почав будувати бізнес. Він заснував АТ “Інвестор” та банк “Базис”, ставши одним із найвпливовіших бізнесменів Харківського регіону. А політичну кар’єру почав будувати у 2004 році під час Помаранчевої Революції. На той час Арсен Борисович був одним із соратників Віктора Ющенка.

У 2005-2010 роках Аваков очолював Харківську ОДА. У 2012 році став народним депутатом від партії “Батьківщина”. А вже 2014 року став міністром внутрішніх справ і був на цій посаді найдовше — до 2021 року. Під його керівництвом пройшла реформа Нацполіції та створення Національної гвардії.

Після відставки з посади міністра Аваков знизив публічну активність. Ймовірно, він залишається жити в Україні, але точної інформації про його місцезнаходження немає.

У 2023 році стало відомо, що Арсен Борисович зайнявся агробізнесом. Він є співвласником компанії “Карпатські золоті горішки” у Закарпатській області, яка займається вирощуванням фундуку на великих плантаціях.

Крім того, судячи з його постів у Facebook, Аваков залучений до проектів, пов’язаних з оборонним сектором. Так, наприклад, у серпні 2025 року він опублікував на своїй сторінці фотографію з дронами та натяком на спецоперацію СБУ “Павутина”.