У Китаї з 1 січня цього року вступає в силу нова реформа податкової системи. Громадяни платитимуть 13% податку з продажу контрацептивів. Усе це — щоб підвищити народжуваність.

Про це пише ВВС.

Зіткнувшись зі старінням населення та млявою економікою, Пекін наполегливо намагається заохотити більше молодих китайців одружуватися, а пари – мати дітей.

Офіційні дані показують, що населення Китаю скорочувалося три роки поспіль, і у 2024 році народилося лише 9,54 мільйона дітей. Це приблизно половина кількості народжень, зареєстрованих десять років тому, коли Китай почав пом’якшувати свої правила щодо кількості дітей, які можуть мати люди.

Тим не менш, податок на контрацептиви, включаючи презервативи, протизаплідні таблетки та пристрої, викликав занепокоєння щодо небажаної вагітності та рівня ВІЛ, а також глузування. Деякі люди зазначають, що для того, щоб переконати їх мати дітей, потрібно набагато більше, ніж дорогі презервативи.

Поки один роздрібний продавець закликав покупців запастися перед підвищенням цін, користувач соціальних мереж пожартував: «Тепер я куплю презервативів на все життя».

Люди можуть відчути різницю між ціною презерватива та ціною виховання дитини, написав інший.

Китай є однією з найдорожчих країн для виховання дитини, згідно зі звітом Інституту досліджень народонаселення ЮйВа в Пекіні за 2024 рік. Витрати зростають через плату за навчання у висококонкурентному академічному середовищі та труднощі, з якими стикаються жінки, поєднуючи роботу та виховання дітей, йдеться у дослідженні.

Економічний спад, частково спричинений кризою нерухомості, яка вдарила по заощадженнях, залишив сім’ї, і особливо молодь, невпевненими або менш впевненими у своєму майбутньому.

«У мене одна дитина, і я не хочу більше», — каже 36-річний Даніель Луо, який живе у східній провінції Хенань.

«Це як коли дорожчає проїзд у метро. Коли він зростає на один-два юані, люди, які користуються метро, ​​не змінюють своїх звичок. Все одно доводиться їздити метро, ​​чи не так?»

Він каже, що його не турбує зростання цін. «Коробка презервативів може коштувати додаткові п’ять юанів, можливо, 10, максимум 20. За рік це лише кілька сотень юанів, цілком доступно».

Getty Images Пара фотографується біля Бюро цивільних справ 20 травня 2025 року в Гуанчжоу, провінція Гуандун, Китай. Getty Images



Молоді пари в Китаї, як і в інших місцях, мають менше дітей або взагалі не мають дітей

Але вартість може бути проблемою для інших, і саме це турбує Розі Чжао, яка живе в місті Сіань у центральному Китаї.

Вона каже, що підвищення вартості контрацепції, яка є необхідною, може означати, що студенти або ті, хто має фінансові труднощі, «ризикуватимуть».

Вона додала, що це був би «найнебезпечніший потенційний результат цієї політики».

Спостерігачі, схоже, розділилися в думках щодо мети податкової реформи. Ідея про те, що підвищення податку на презервативи вплине на рівень народжуваності, є «надмірним обмірковуванням», каже демограф І Фусянь з Університету Вісконсин-Медісон.

Він вважає, що Пекін прагне збирати податки «де тільки може», борючись зі спадом на ринку житла та зростанням державного боргу.

Доходи від ПДВ у Китаї, що становлять майже 1 трлн доларів (742 млрд фунтів стерлінгів), склали майже 40% податкових зборів країни минулого року.

Перехід до оподаткування презервативів є «символічним» і відображає спроби Пекіна заохотити людей підвищити «вражаюче низькі» показники народжуваності в Китаї, сказала Генрієтта Левін з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Що також гальмує зусилля, додає вона, так це те, що багато політики та субсидій доведеться впроваджувати урядам провінцій, які мають борги, і незрозуміло, чи зможуть вони виділити достатньо ресурсів.

Підхід Китаю до заохочення людей до народження дітей також ризикує мати зворотний ефект, якщо люди вважатимуть, що уряд «надто нав’язливий» у питаннях, які є глибоко особистим вибором, сказала вона.

Нещодавно в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що жінки в деяких провінціях отримували дзвінки від місцевих чиновників із запитаннями про їхні менструальні цикли та плани мати дітей. Місцеве управління охорони здоров’я в провінції Юньнань заявило, що такі дані необхідні для ідентифікації вагітних жінок.

Але це не допомогло іміджу уряду, сказала пані Левін. «[Комуністична] партія не може не втручатися в кожне рішення, яке її хвилює. Тож вона в певному сенсі стає своїм найгіршим ворогом».

Getty Images Діти, що сидять за столом у класі, беруть участь у грі в літньому дитячому садку в Наньчані, КитайGetty Images



Дослідження 2024 року показало, що Китай є однією з найдорожчих країн для виховання дітей

Спостерігачі та самі жінки кажуть, що керівництво країни, де домінують чоловіки, не розуміє соціальних змін, що лежать в основі цих ширших зрушень, які не є винятковими для Китаю.