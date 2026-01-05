Рашисти розробили цілу екосистему підводних морських апаратів, вочевидь для того, щоб нищити підводні кабелі та трубопроводи, прикриваючись цивільними та науковими цілями.

УРФ конструкторське бюро “Рубін” продовжує розробку цілої екосистеми великих підводних морських дронів, до якої входять “Аргус-Д”, “Аргус-И” та “Октавия”. Офіційно його позиціонують як засіб для цивільних та наукових цілей.

Але вочевидь у цих підводних дронів може бути й друге призначення, для ураження підводної інфраструктури, зокрема пошкодження кабелів, знищення трубопроводів та мінування морського дна. Про це повідомляє OSINT аналітик H. I. Sutton, передає Defence Express

Станція “Октавия” із екосистеми дронів “Аргус”

Спершу варто розібрати які взагалі в цій екосистемі є дрони. Перший, “Октавия”, це така собі підводна стаціонарна док-станція, що після розгортання має стати на якір, або сісти на дно. Вона має два потри для стикування з іншими підводними безпілотниками, для їх зберігання, підзарядки, збору даних та видачі нових команд.

Наступний “Аргус-И”, це такий собі розвідник із різними сенсорами, частка “И” означає “Инспектор”. Офіційно він призначений для інспекції трубопроводів на наявність витоків. Він обладнаний двома висувними штангами із сенсорами, між якими й має проходити трубопровід.

Рендер підводного морського дрона “Аргус-И”

“Аргус-И” в свою чергу має працювати спільно з ще одним, більшим “Аргус-Д”, частка “Д” у якого означає “Доставка”. Цей вже призначений для безпосередньо перевезення та розміщення вантажів на морському дні. Зокрема його вантажність оцінюється у 300 кг, при загальній масі у 5,5 тонн.

Офіційно цим корисним навантаженням має бути різне наукове обладнання, типу сенсорів для фіксації акустичних характеристик океану, сейсмоактивності, та біологічної активності. Проте, вочевидь “Аргус-Д” чудово підійшов би для розміщення морських мін або певних вибухових пристроїв на підводних кабелях чи трубопроводах, зокрема у Балтійському морі.

Рендер підводного морського дрона-доставника “Аргус-Д”

Для рашистів знищення підводних кабелів залишається актуальною темою, адже лише кілька днів тому, був пошкоджений ще один кабель між Фінляндією та Естонією. Тому їм знадобився б такий підводний засіб, що дозволив би значно зручніше, безпечніше та ефективніше знищувати підводну інфраструктуру НАТО, особливо під час можливої в майбутньому війни у країнах Балтії.

Проте, наразі “Аргус-Д” не виглядає як готове рішення для таких завдань. Річ у тому, що ці безпілотники мають дуже низьку автономність, що дозволила б їм долати максимум до близько 100 км. Кількість підводної інфраструктури в радіусі 100 км від узбережжя РФ невелика.

Рендер підводного морського дрона-доставника “Аргус-Д”

Тому для ураження більшої частини підводної інфраструктури у Балтійському морі знадобилось би розгортання з борту певного судна чи можливо підводного човна. А це сильно ускладнило б його застосування, адже носій одразу буде виявлено, і ймовірно як було у минулому випадку з пошкодженням кабелю, якщо це буде комерційне судно, то його візьмуть на абордаж.

Швидко піти з місця подій у “Аргус-Д” не вийде, бо максимальна швидкість до 6 вузлів, а автономність до 20 годин, але умови ходу на швидкості 3 вузли. Глибина занурювання наразі становить 1000 метрів, але в майбутньому вона може бути збільшена у тричі, до 3000 метрів, хоча цього цілком вистачить для роботи у Балтійському морі, бо у найглибшій частині лише 459 метрів.

Рашистський атомний підводний човен АС-31 “Лошарик”, ілюстративний рендер з відкритих джерел

Проте РФ має й інші засоби для таких задач. Починаючи іншими великими морськими дронами, до цілих підводних човнів, як от атомний “Лошарик”, який мав би кошмарити підводну інфраструктуру у морях та океанах, але у 2019 році згорів у порту, й вже 7 років стоїть на ремонті.