Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Закон №4720-IX опублікований на сайті парламенту: його зареєстрували ще в листопаді 2025 року, а прийняли 16 грудня 2025 року. Як зазначається у пояснювальній записці, цей нормативно-правовий акт розроблено з метою підвищення ефективності діяльності центрів рекрутингу Збройних Сил з питань рекрутингу громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил для гарантованого доукомплектування військових частин вмотивованим особовим складом.

Також даний закон передбачає, що центри рекрутингу Збройних Сил України будуть додані до переліку суб’єктів, які беруть участь у веденні реєстру “Оберіг”. Це дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.

Реалізація Закону дозволить підвищити ефективність діяльності центрів рекрутингу Збройних Сил, зокрема, з питань рекрутингу громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил – йдеться в пояснювальній записці.