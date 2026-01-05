У січні – грудні 2025 року 68 платниками Миколаївської області задекларовано до відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) на рахунки платників у банку у розмірі 716,3 млн гривень. За результатами перевірок 59 суб’єктам господарювання – юридичним особам Миколаївщини з державного бюджету відшкодовано ПДВ у сумі майже 640 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області зазначають, що відшкодування ПДВ здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює проведення будь-яких махінацій.

Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише у разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.

Слід зазначити, що за рахунок відшкодування ПДВ своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання, що гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва.