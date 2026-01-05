The Possible та Вознесенська міська громада підписали Меморандум про співпрацю над проєктом фінансування відновлення громади через соціальні бонди (Social Impact Bonds).
У прифронтових регіонах України значні ресурси міжнародної допомоги спрямовуються на відновлення, однак донорські програми не завжди враховують реальні потреби громад і часто пропонують умови, не залучаючи місцеве населення до формування рішень.
The Possible за підтримки Robert Bosch Stiftung разом із Вознесенською громадою вирішили піти іншим шляхом – від самого початку спільно працювати над дизайном програми. Замість готових форматів та умов згори сторони разом визначають пріоритети громади та шукають фінансовий механізм, який поєднує підтримку з відповідальністю за результат.
Що передбачає меморандум
Меморандум фіксує наміри сторін спільно розробити та реалізувати пілотний проєкт соціальних бондів на базі Вознесенської громади. Йдеться про:
- разом визначати, які соціальні проблеми є найважливішими для громади
- підтримувати місцеві ініціативи, що працюють над їх вирішенням
- відстежувати та оцінювати реальні результати цієї роботи
- тестувати модель, за якої кошти можуть повертатися донору при досягненні цілей та спрямовуватися на підтримку інших громад
Що таке соціальні бонди
Соціальні бонди (Social Impact Bonds) – це фінансовий інструмент, який об’єднує громади, донорів, бізнес і виконавців соціальних послуг навколо вимірюваного результату. Донор фінансує проєкт на старті, а повернення коштів відбувається лише у разі досягнення погоджених соціальних показників, підтверджених незалежною оцінкою.
Такий підхід дозволяє громадам отримувати гнучкі рішення під реальні потреби, а донорам – інвестувати в проєкти з доведеним соціальним впливом.
The Possible вирішили випробувати соціальні бонди, оскільки цей інструмент поєднує дві критично важливі для відновлення речі: гнучкість для громад і відповідальність за результат. На відміну від традиційних грантових програм, соціальні бонди дозволяють спочатку разом із громадою визначити цілі, а вже потім шукати оптимальні рішення для їх досягнення.
“Ця модель може працювати в українському контексті, оскільки в громадах уже є активні локальні ініціативи та підприємці, здатні створювати соціальну цінність, але їм часто бракує доступу до фінансування, прив’язаного до довгострокового результату, а не короткострокових проєкті,” – вважає Анастасія Слепцова, співзасновниця The Possible.
Чому саме Вознесенськ
Вознесенська громада вже має досвід співпраці з The Possible. У 2024 році тут реалізовувалася програма The Possible Lab, спрямована на підтримку локального підприємництва. Тоді The Possible залучали представників місцевої влади та громадського активу на етапі дослідження викликів прифронтового міста і потреб громади, щоби потім підтримувати тих підприємців, чия діяльність сприяє вирішенню локальних проблем.
Найближчим часом сторони разом визначатимуть соціальні цілі пілотного проєкту, а також напрацьовувати юридичну модель реалізації соціальних бондів.
“Ми розглядаємо це партнерство як цінну можливість протестувати інновативну модель фінансування, яку згодом можна буде масштабувати на інші громади для відновлення України,” – додає Джонатан Робінсон, співзасновник The Possible.
Довідка:
The Possible Alliance – це багатосторонній альянс українських та міжнародних організацій, який розвиває локальне імпакт-підприємництво як рушійну силу відновлення України, впроваджує інновативні моделі міжнародної допомоги, як-от соціальні бонди, повортні гранти, змішане фінансування тощо.Проєкт The Possible у Вознесенській громаді Миколаївської області реалізується за підтримки Фонду Роберта Боша.
На фото: Євген Величко, мер Вознесенська (зліва), та Джонатан Робінсон, співзасновник The Possible (справа) на підписанні Меморандуму