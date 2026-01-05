The Possible та Вознесенська міська громада підписали Меморандум про співпрацю над проєктом фінансування відновлення громади через соціальні бонди (Social Impact Bonds).

У прифронтових регіонах України значні ресурси міжнародної допомоги спрямовуються на відновлення, однак донорські програми не завжди враховують реальні потреби громад і часто пропонують умови, не залучаючи місцеве населення до формування рішень.

The Possible за підтримки Robert Bosch Stiftung разом із Вознесенською громадою вирішили піти іншим шляхом – від самого початку спільно працювати над дизайном програми. Замість готових форматів та умов згори сторони разом визначають пріоритети громади та шукають фінансовий механізм, який поєднує підтримку з відповідальністю за результат.

Що передбачає меморандум

Меморандум фіксує наміри сторін спільно розробити та реалізувати пілотний проєкт соціальних бондів на базі Вознесенської громади. Йдеться про:

разом визначати, які соціальні проблеми є найважливішими для громади

підтримувати місцеві ініціативи, що працюють над їх вирішенням

відстежувати та оцінювати реальні результати цієї роботи

тестувати модель, за якої кошти можуть повертатися донору при досягненні цілей та спрямовуватися на підтримку інших громад

Що таке соціальні бонди

Соціальні бонди (Social Impact Bonds) – це фінансовий інструмент, який об’єднує громади, донорів, бізнес і виконавців соціальних послуг навколо вимірюваного результату. Донор фінансує проєкт на старті, а повернення коштів відбувається лише у разі досягнення погоджених соціальних показників, підтверджених незалежною оцінкою.

Такий підхід дозволяє громадам отримувати гнучкі рішення під реальні потреби, а донорам – інвестувати в проєкти з доведеним соціальним впливом.

The Possible вирішили випробувати соціальні бонди, оскільки цей інструмент поєднує дві критично важливі для відновлення речі: гнучкість для громад і відповідальність за результат. На відміну від традиційних грантових програм, соціальні бонди дозволяють спочатку разом із громадою визначити цілі, а вже потім шукати оптимальні рішення для їх досягнення.

“Ця модель може працювати в українському контексті, оскільки в громадах уже є активні локальні ініціативи та підприємці, здатні створювати соціальну цінність, але їм часто бракує доступу до фінансування, прив’язаного до довгострокового результату, а не короткострокових проєкті,” – вважає Анастасія Слепцова, співзасновниця The Possible.

Чому саме Вознесенськ

Вознесенська громада вже має досвід співпраці з The Possible. У 2024 році тут реалізовувалася програма The Possible Lab, спрямована на підтримку локального підприємництва. Тоді The Possible залучали представників місцевої влади та громадського активу на етапі дослідження викликів прифронтового міста і потреб громади, щоби потім підтримувати тих підприємців, чия діяльність сприяє вирішенню локальних проблем.

Найближчим часом сторони разом визначатимуть соціальні цілі пілотного проєкту, а також напрацьовувати юридичну модель реалізації соціальних бондів.

“Ми розглядаємо це партнерство як цінну можливість протестувати інновативну модель фінансування, яку згодом можна буде масштабувати на інші громади для відновлення України,” – додає Джонатан Робінсон, співзасновник The Possible.

Довідка:

The Possible Alliance – це багатосторонній альянс українських та міжнародних організацій, який розвиває локальне імпакт-підприємництво як рушійну силу відновлення України, впроваджує інновативні моделі міжнародної допомоги, як-от соціальні бонди, повортні гранти, змішане фінансування тощо.Проєкт The Possible у Вознесенській громаді Миколаївської області реалізується за підтримки Фонду Роберта Боша.

На фото: Євген Величко, мер Вознесенська (зліва), та Джонатан Робінсон, співзасновник The Possible (справа) на підписанні Меморандуму