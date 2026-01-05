Сьогодні, 5 січня, внаслідок атаки росіян на Дніпро розбомблена американська власність, а на дороги вилилося 300 тонн олії.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Інше ТВ.

«В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тон олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби… Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії «Бунге» з Сент- Луїс, Міссурі», – зокрема, зазначив він.

