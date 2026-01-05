На куп’янському напрямку (Харківська область) 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада (77-ма ОАеМБр) 7-го корпусу Десантно-штурмових військ зупинила спробу російських окупантів використати газотранспортний трубопровід “Союз” для прихованого просування й накопичення сил.

Про це повідомила пресслужба підрозділу, опублікувавши відео ліквідації противника.

За даними підрозділу, ворог діяв на північ від Новоплатонівки, у напрямку Нової Кругляківки й Загризового, залучивши приблизно 50 осіб для штурму.

77-ма бригада своєчасно виявила наміри ворога й у взаємодії із суміжними підрозділами відбила атаку. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 російських військовослужбовців, а ситуацію у смузі відповідальності бригади стабілізовано, зазначили військові.

“У зоні відповідальності 77-ї ОАеМБр противник продовжує діяти малими групами й намагається здійснювати просочування між позиціями. Дії окупантів – під постійним контролем сил оборони і припиняються”, – ідеться в повідомленні підрозділу.