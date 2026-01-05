Миколаївське фермерське господарство Greenhouse довело: одна теплиця може давати шість урожаїв на рік. Редиска, картопля, огірки, кукурудза, помідори та салат — усе це вирощують послідовно, не даючи землі простоювати ані дня.

Засновник підприємства Максим Нетудихата розкрив секрети рентабельності в умовах нестабільного ринку, пише Кurkul.

Greenhouse працює за чітким графіком: на початку грудня висівають редиску і картоплю, весною — огірки, влітку — кукурудзу та помідори, восени після збирання томатів висаджують салат. Така ротація дозволяє використовувати теплицю безперервно, не втрачаючи жодного дня.

«Час — наш найважливіший ресурс, і саме його треба заощаджувати максимально, — пояснює фермер. — Цьому допомагає автоматизація всіх доступних процесів. У нас є кілька повністю автоматизованих теплиць», – каже фермер.

Автоматика контролює полив, температуру, вологість і освітлення. Це дозволяє скоротити витрати на робочу силу та уникнути людських помилок, які можуть загубити врожай.

Але головна родзинка Greenhouse — власна переробка. Господарство не залежить виключно від фреш-ринку. Якщо ціна огірка падає нижче 20 грн/кг, або помідори з кукурудзою стають нерентабельними для свіжого продажу, підприємство перемикається на консервацію.

«Томати й огірки засолюємо, кукурудзу заморожуємо, а потім продаємо взимку, — розповідає Нетудихата. — Соління у відрах має додану вартість, яка того вартує».

Це дозволяє не лише уникнути збитків, а й заробити більше в холодну пору року, коли свіжих овочів на ринку менше, а попит на консервацію зростає.

Секрет успіху Greenhouse — у трьох принципах.

По-перше, максимальне використання площ: теплиця не простоює жодного дня, щойно зібрали один урожай — одразу висаджують наступний.

По-друге, автоматизація: сучасні технології дозволяють контролювати всі процеси без зайвих витрат на персонал.

По-третє, гнучкість: якщо ринок падає — переробка рятує від збитків і дає змогу заробити пізніше.

