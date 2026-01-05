Про актуальні гранти для малого та середнього за обсягами бізнесу, на які можна податися вже у 2026 році, пише видання “Кошт” з посиланням на гранти. Ми обрали ті, що стосуються Миколаївщини.

Індивідуальні гранти для мікробізнесу в межах програми “BLOOM”

Дедлайн: до 31 березня 2026 року

до 31 березня 2026 року Організатор: Mercy Corps

Mercy Corps Розмір гранту: від $1 тис. до $5 тис.

Програма підтримує українців які постраждали від війни та прагнуть започаткувати/відновити власну справу.

Податися можуть ВПО, самозайняті особи, домогосподарства та мікропідприємці, які проживають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях (за винятком територій активних бойових дій).

Гранти можна використати для придбання обладнання, інструментів, приладів та інших засобів, необхідних для ведення або запуску бізнесу.

Подати заявку можна за посиланням.

Гранти для МСБ в межах програми “BLOOM”

Дедлайн: до 31 березня 2026 року

до 31 березня 2026 року Організатор: Mercy Corps

Mercy Corps Розмір гранту: від $17 000 до $30 000

В межах програми малий та середній бізнес в Україні може отримати грант на закупівлю виробничого обладнання, розширення виробничих потужностей або створення нових робочих місць. Також програма допомагає з підвищенням стійкості бізнесу, розвитком соціально відповідальних моделей і економічним відновленням місцевих громад.

Податися можуть офіційно зареєстровані підприємства (ФОП або юридичні особи), які готові створювати нові робочі місця, релокували бізнес або працюють у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Сумській чи Запорізькій областях.

Подати заявку можна за посиланням.

Гранти на розширення виробничих потужностей

Дедлайн: безстроково

безстроково Організатор: Mercy Corps, UK Aid

Mercy Corps, UK Aid Розмір гранту: від $17 000 до $30 000

Мікро-, малі та середні бізнеси можуть отримати фінансування в межах програми “BLOOM”. Гранти надаються на придбання обладнання, розширення потужностей, підвищення ефективності бізнесу та створення нових робочих місць.

Податися можуть офіційно зареєстровані бізнеси (ФОП або юридичні особи), що працюють у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській чи Запорізькій областях (крім зон бойових дій).

Подати заявку можна на сайті за посиланням.

Гранти для підтримки ініціатив мікробізнесу

Дедлайн: безстроково

безстроково Організатор: Mercy Corps, UK Aid

Mercy Corps, UK Aid Розмір гранту: до $5 тис.

Самозайняті особи і мікропідприємці, які втратили роботу або майно через війну, можуть отримати фінансування у межах програми “BLOOM”.

Податися можуть мешканці Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської чи Запорізької областей (крім прифронтових і окупованих територій); домогосподарства, постраждалі від війни; жінки, люди похилого віку (50+), особи з інвалідністю, ВПО, багатодітні матері або батьки-одинаки.

Подати заявку можна за посиланням.