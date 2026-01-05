Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що з 01 січня 2026 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих упродовж 2025 року.

Подати декларацію про майновий стан і доходи платники податків можуть особисто або уповноваженою на це особою, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Заповнити декларацію та надіслати її до податкової служби в електронному вигляді можна також за допомогою електронного сервісу «Декларація про майновий стан і доходи» на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті платника, за покликанням: http://cabinet.tax.gov.ua/.

Граничний термін подання декларації за звітний 2025 рік – до 01 травня 2026 року.

Подати декларацію повинні платники податків, які отримали:

окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування;

доходи, що отримуються від особи, яка не є податковим агентом;

іноземні доходи;

від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування;

від здійснення незалежної професійної діяльності;

та в інших передбачених Податковим Кодексом України (далі – Кодекс) випадках.

Шановні платники! Своєчасно задекларовані доходи — основа стабільної економіки. Пам’ятайте! Кожна декларація – це внесок у фінансування освіти, медицини та оборони.

Головне управління ДПС у Миколаївській області