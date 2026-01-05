Упродовж 2025 року інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, загальна кількість боєзіткнень за рік склала 61 605.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Найінтенсивнішою добою року стало 28 листопада – упродовж цієї доби було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом.

Крім цього, за 12 місяців 2025 року зафіксовано понад 1 887 000 ворожих обстрілів. В середньому – понад 5 100 обстрілів щодоби. Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано у липні – 177 863.

Під час обстрілів у 2025 році ворог майже 40 тисяч разів застосовував реактивні системи залпового вогню.

