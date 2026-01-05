В Україні стартує новий державний експеримент, який передбачає використання даних мобільних операторів для оцінки фактичної чисельності населення. Проєкт має на меті отримати більш точну демографічну картину в умовах масштабних внутрішніх і зовнішніх переміщень громадян.

За інформацією уряду, мобільні оператори надаватимуть державі знеособлені дані про кількість активних мобільних пристроїв у різних регіонах. Це дозволить визначати, скільки людей реально проживає на певній території, а також відстежувати зміни у міграційних потоках. Усі дані передаватимуться без доступу до персональної інформації користувачів.

Експеримент планують використовувати як додатковий інструмент до традиційних методів статистики. Очікується, що новий підхід допоможе точніше планувати бюджетні видатки, соціальні програми, інфраструктурні проєкти та гуманітарну допомогу.

Уряд наголошує, що подібні технології вже застосовуються у низці європейських країн і демонструють високу ефективність порівняно з класичними переписами, які проводяться раз на кілька років.