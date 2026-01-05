Христя Фріланд стала радницею з питань економічного розвитку Президента України.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Христя Фріланд буде спецпредставником Канади з відбудови України