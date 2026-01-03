«Миколаївобленерго» кинуло всі сили на ліквідацію наслідків атаки ворожих дронів минулої ночі. Завдяки цьому станом на 20:30 суботи, 3 січня, вдалося заживити більшу частину знеструмлених внаслідок бойових дій споживачів.

На жаль, швидко відновити в повному обсязі електропостачання для інших знеструмлених домоволодінь немає технічної можливості.

Про це йдеться у повідомленні «Миколаївобленерго», передає Інше ТВ.

«Розуміємо, як важливо в умовах сьогодення мати електроживлення та розраховуємо на зустрічне порозуміння з боку жителів. На час проведення відновлювальних робіт змушені застосувати ЛОКАЛЬНІ погодинні графіки, аби забезпечити бодай почерговий розподіл електроенергії.

Отже, споживачі, які досі залишалися без світла після нічної ворожої атаки (йдеться про 5331 точок обліку), уважно! Маємо змогу наразі подати вам живлення в режимі 3 години зі світлом/6 годин без.

Будь ласка, поставтеся з розумінням та терпінням до обставин, в яких всі ми опинилися через ворожу агресію. Фахівці АТ “Миколаївобленерго” роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки останнього обстрілу та в подальшому забезпечити вам безперебійне електропостачання», – мовиться в повідомленні.

