Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 3 січня.

Вночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу «Shahed-131/136» на критичну інфраструктуру області. Внаслідок чого відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району.

Вночі в області було збито/подавлено 30 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Вдень ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо – БпЛА типу «Молнія». Пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.

Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.