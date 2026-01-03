У Харкові на місці російського удару по багатоповерхівці виявили тіло загиблого хлопчика.

А пізніше знайшли і тіло жінки, яка може бути мамою хлопчика.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вчора росіяни поцілили по багатоповерхівці в центрі Харкова двома ракетами.

Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок атаки поранень зазнали 30 людей. За даними ОВА, в результаті російської атаки зруйнована пʼятиповерхова будівля та частина під’їзду чотириповерхівки, пошкоджені вікна й фасади в сусідніх будинках та 13 автомобілів.