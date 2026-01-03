Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб
танків – 11 497 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 855 (+4) од.
артилерійських систем – 35 744 (+24) од.
РСЗВ – 1 590 (+1) од. засоби
ППО – 1 267 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539) од.
крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 72 688 (+101) од.
спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Дані уточнюються.