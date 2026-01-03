12 січня у французькій Ніцці відбудеться показ українського документального фільму режисера Ігоря Мінаєва “Ізоляція”. Стрічка розповідає про трагічну трансформацію колишнього артцентру в Донецьку на місце незаконного утримання людей та катувань.

Про це повідомила Франко-українська асоціація на півдні Франції (AFUCA), передає «Стопкор».

Документальний фільм “Ізоляція” ґрунтується на свідченнях колишніх бранців, архівних матеріалах, і розповідає, як після окупації Донецька відомий культурний простір перетворився на одну з найстрашніших таємних в’язниць.

Після завершення показу заплановане обговорення за участі автора фільму Ігоря Мінаєва: глядачі зможуть поставити запитання режисеру та почути коментарі про створення стрічки.

За словами організаторів, ця стрічка — складна для сприйняття, проте важлива для розуміння правди про війну Росії проти України та відповідальність росіян за скоєні злочини.

