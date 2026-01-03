Поліпшення чистоти повітря порівняно з минулим роком було зафіксоване в багатьох містах Чехії.

Про це повідомив Чеський гідрометеорологічний інститут, передає «Чеське Радіо».

Раніше концентрація пилових часток у повітрі, вивільнених унаслідок використання піротехніки, невдовзі по новорічній півночі сягала максимуму за весь подальший рік. Цього разу концентрація була значно нижча, ніж було зазвичай, — зокрема, в Празі, Брні, Остраві, Плзені чи Усті-над-Лабем, — і найнижчою принаймні за останні 22 роки, протягом яких здійснюються такі вимірювання.

Як кажуть метеорологи, самі лише добрі погодні умови новорічної ночі не могли спричинити такого падіння забрудненості — головну роль у цьому відіграв новий закон, який значно обмежив можливості продажу і використання розважальної піротехніки і тим знизив інтенсивність її використання.

