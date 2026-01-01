2025-й був роком, насиченим кінопрем’єрами. З одного боку, збереглась тенденція до масштабних голлівудських римейків і сиквелів відомих франшиз: від «Парку Юрського періоду» до «Аватара». З іншого, проявилася ностальгія за двотисячними — періодом дорослішання міленіалів, яка вилилася в популярність «Ліло і Стіч» і зацікавлення майбутнім «Шреком 5». Водночас американське артмейнстримне кіно говорить про поляризацію суспільства: Пол Томас Андерсон і його «Одна битва за іншою», Арі Астер і його «Еддінгтон», Йоргос Лантімос і його «Бугонія» — усі вони про те, що крайні праві та крайні ліві точки суспільства занадто віддалені і розрив уже перетворюється на розкол.

Яким же буде 2026 рік у кіно? Кінокритик Ігор Кромф підготував добірку з 15 найцікавіших прем’єр, від нового фільму Ніколаса Віндінга Рефна до чергових перевідкриттів комікс-всесвітів DC і Marvel.

«Марті Супрім»

Реж. Джош Сефді

Спортивна трагікомедія Джоша Сефді була в списку найочікуваніших фільмів 2025 року, але волею дистрибуторів українські глядачі зможуть подивитись цей фільм з 15 січня 2026-го.

Фільм студії А24 розповідає історію гравця в настільний теніс Марті Райзмана, який виборов п’ять бронзових медалей у 1950-х. Головна роль дісталася Тімоті Шаламе. Також у фільмі зіграла низка непрофесійних акторів: репери Tyler, The Creator, режисер Абель Феррара, шоумени Пенн Джіллетт і Кевін О’Лірі та професійний канатоходець Філіпп Петі.

Роботу Джоша Сефді чимало видань уже включили в списки найкращих фільмів 2025 року, а оглядач Film Threat Бредлі Гібсон каже, що «Марті Супрім» займає місце у світовому кіно поруч з «Таксистом» Мартіна Скорсезе і «Кримінальним чтивом» Квентіна Тарантіно.

«Гамнет»

Реж. Хлоя Чжао

Ще одна важлива прем’єра 2025-го, яка потрапить в український прокат лише в лютому 2026-го — новий фільм режисерки Хлої Чжао «Гамнет». Світова прем’єра фільму відбулася на цьогорічному фестивалі «Теллурайд», а на кінофестивалі в Торонто «Гамнет» здобув приз глядацьких симпатій.

Екранізація однойменного роману авторки з Північної Ірландії Меґґі О’Фарелл розповість про шлюб Вільяма Шекспіра (Пол Мескал) й Агнес Гетевей (Джессі Барклі), які переживають втрату 11-річного сина Гамнета, який помер від чуми. Це надихнуло драматурга створити легендарну п’єсу «Гамлет».

Наразі стрічка має 84 % свіжості на підставі понад 200 рецензій на Rotten Tomatoes. Британський кінокритик Більге Ебірі з Vulture описав цей фільм як «найбільш емоційно руйнівний останніх років».

«Наречена!»

Реж. Меггі Джилленгол

У 2025-му всі очікували екранізації «Франкенштейна» Мері Шеллі від похмурого казкаря Ґільєрмо дель Торо; у 2026-му естафету перехоплює Меггі Джилленгол, яка представить фільм про наречену для монстра Франкештейна.

Сюжет розгортається в Чикаго 1930-х. Докторка Єфроніус (Аннетт Бенінг) воскрешає з мертвих дівчину (Джессі Баклі) для монстра Франкенштейна, якого тепер зіграє Крістіан Бейл.

У світовий прокат фільм виходить 6 березня. Глядачів очікуватиме епічне кіно у форматі ІМАХ з музикою Гільдур Ґуднадоттір (серіал «Чорнобиль», фільм «Тар», дві частини «Джокера») та визначним акторським складом: окрім вже згаданих Беннінг, Баклі й Бейла, будуть Пенелопа Крус, Пітер Сарсгаард і брат режисерки Джейк Джилленгол.

«Гострі картузи. Безсмертна людина»

Реж. Том Гарпер

За наказом родини Шелбі в березні у світ вийде повнометражне продовження серіалу «Гострі картузи». Проєкт створили за підтримки Netflix, тому довго кінопрокату (має стартувати 6 березня) очікувати не доведеться. Однак це точно одна з найгучніших стримінгових прем’єр 2026 року. Заявлена дата показу на Netflix — 20 березня.

Режисер Том Гарпер (частково працював над серіалом) під керівництво творця серіального всесвіту Стівена Найта розповідає про життя Томмі Шелбі (Кіліан Мерфі) в роки Другої світової війни, коли родині Шелбі доведеться зустрітися із самим Аль Капоне.

У фільм також з’являються актори Тім Рот, Стівен Грем, Ребекка Фергюсон і Баррі Кеоган. Судячи з опублікованих світлин знімального процесу, герой Мерфі точно буде на коні.

«Драма»

Реж. Крістоффер Борглі

3 квітня норвезький інді-режисер Крістоффер Борглі запропонує глядачам романтичне драмеді з Робертом Паттінсоном та Зендеєю, котрі мають шанси стати головною кінопарою року, адже в них попереду спільні знімання в ще кількох проєктах.

За сюжетом, Зендея буде книгаркою з провінції, а Паттінсон — директором лондонського музею. Під час підготовки до весілля пара дізнається правду одне про одного, що сильно похитне стосунки.

Борглі — особливий режисер. Його попередні роботи «Мене від себе верне» і «Сценарії сну» — це суміш розмовного драмеді із сакрастичними висловлюваннями на актуальні теми, зокрема: про інтернет-реальність і розбіжності між віртуальною та реальною особистістю. Продюсером нового проєкту став ще один інді-режисер з любов’ю до чорного гумору та сарказму Арі Астер. Тож варто очікувати не стандартного ромкому, а тривожного розмовного кіно із соціальним підтекстом.

«Зоряні війни: Мандалорець і Ґроґу»

Реж. Джон Фавро

Не встигнуть фанати «Зоряних воєн» відсвяткувати свято 4 травня, як уже 22 травня на великі екрани вийде черговий фільм цієї безкінечної саги.

Нова стрічка стане повнометражною версією одного з найуспішніх серіалів франшизи й розповість про нові пригоди бешкетника Бебі-Йоди та його суворого напарника Діна Джаріна (Педро Паскаль). Також у касті будуть Джеремі Аллен Вайт і Сіґурні Вівер.

Сюжет, звісно, тримають у таємниці. Та це не так важливо, адже в режисерському кріслі не хтось там, а сам Джон Фавро — людина, яка створила «Залізну людину» й дала початок культовому всесвіту Marvel.

Disclosure Day

Реж. Стівен Спілберґ

Ще одна темна конячка 2026-го вийде на екрани 12 червня — це новий фільм Стівена Спілберґа, який можна перекласти і як «День оголошення», і як «День розголошення». Сюжету поки не розголошують, однак відомо, що це буде історія, пов’язана з НЛО. У головних ролях — Емілі Блант та Джош О’Коннор.

Спілберґ зібрав культову команду: з оператором Янушем Камінські він знімав «Список Шиндлера» і «Врятувати рядового Раяна», а зі сценаристом Девідом Кеппом працював на франшизами про Індіану Джонса та Парк Юрського періоду.

«Пригоди Кліффа Бута»

Реж. Девід Фінчер

Квентін Тарантіно так і не зняв свого «Кінокритика»; подейкують, що саме звідти частина напрацювань перейшла до Девіда Фінчера, який просто не міг не дати життя цьому матеріалу. Сам Тарантіно став у проєкті сценаристом і шоуранером.

На екрани повертається герой Бреда Пітта з «Одного разу в Голлівуді», який перевершив харизмою всіх попередніх персонажів актора й дав йому змогу створити нове амплуа, яке він успішно обкатав у «F1». За сім років після подій фільму Кліфф Бут так само живе в Голлівуді, але тепер працює фіксером для зірок нової епохи кіно.

Знімання мають завершити у січні 2026-го; фільм обіцяють показати вже влітку, щоправда, точна дата не відома.

«Супергьорл»

Реж. Крейг Гіллеспі

Оновлений кіновсесвіт DC після успішного старту із «Суперменом» Джеймса Ганна не збавляє обертів і захоплює нову аудиторію на фоні невдалих спроб конкурентів з Marvel відродити успіхи 2010-х років.

Новий фільм розповідатиме про кузину Супермена Кару Зор-Ел — справжню власницю пса Крипто, якій, щоправда, не пощастило мати таку люблячу родину, як у двоюрідного брата.

Автором стрічки став Крейг Гіллеспі — досить сильний режисер студійного кіно, позбавленого авторського почерку. Любитель чорного гумору, він створив фільми із сильним жіночими образами: «Я, Тоня», «Круелла». Тож у новому супергеройському блокбастері варто очікувати іронії, рок-н-ролу і трушного girl power. Фільм вийде в прокат 26 червня.

«Одіссея»

Реж. Крістофер Нолан

Кожен фільм Крістофера Нолана — це подія у світі кіно. Після масштабного байопіку про творця ядерної бомби Роберта Оппенгеймера, який здобув низку «Оскарів», Нолан узявся за екранізацію епосу Гомера про Одіссея.

За твердженням інсайдерів, «Оддісея» має стати найдорожчою стрічкою Нолана, бюджет — 250 мільйонів доларів. Фільм знімають у форматі ІМАХ на 70-міліметрову плівку. Спеціально для цього проєкту ІМАХ розробив нові безшумні камери, які дають змогу знімати акторів значно ближче, уникаючи додаткових звуків.

Акторський склад також вражає: Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея, Бенні Сефді, Шарліз Терон, Міа Гот — і це ще не повний список зірок. Очікуємо цієї епічної прем’єри в липні 2026-го.

«Її особисте пекло»

Реж. Ніколас Віндінг Рефн

Раз на десять років і Рефн щось знімає. Після мінісеріалів «Занадто старий, щоб померти» і «Копенгагенський ковбой» данський режисер нарешті повертається у повний метр. Остання його повнометражна робота «Неоновий демон» побачила світ у 2016 році.

Нова стрічка Рефна обіцяє бути насиченим трилером, сюжет якого ще невідомий. Однак знаємо, що події відбуватимуться в Токіо, а сам фільм буде двомовним: англійською та японською. Каст стрічки також досить потужний: від Софі Тетчер і Чарльза Мелтона до Шіолі Куцуни і Хітедоші Нішідзіми.

Інсайдери пишуть, що «Її особисте пекло» покажуть на Каннському кінофестивалі, де Рефн традиційно має прем’єри. Тому в прокаті її не варто очікувати раніше від літа 2026-го.

«Дигер»

Реж. Алехандро Гонсалес Іньярріту

Посеред кінотеатрального сезону, 2 жовтня, у прокат вийде «комедія катастрофічних масштабів» – «Дигер» режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту, який вперше за 10 років повертається до англомовного кіно.

За сюжетом, найкрутіший хлопець світу рушає рятувати землю від найбільшої катастрофи. І цим хлопцем стане не хто інший, як Том Круз. Скоріше за все, нас очікує неймовірний рівень самоіронії від людини, яка створила франшизу про найкрутішого хлопця, котрий виконує найнеможливіші місії.

Компанію Тому Крузу складуть Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг, Джессі Племонс і Софі Вайлд.

«Месники. Судний день»

Реж. Брати Руссо

Marvel Studio поклялася на мізинчиках, що цього разу зробить свій всесвіт знову величним, особливо на тлі успішного розгортання конкурентів з DC.

Цього разу в режисерських кріслах брати Руссо, які мали фільммейкерський успіх саме в цьому всесвіті, а поза ним не вилазили з провалів. У кадрі — старі актори, але в нових ролях. Про те, що Роберт Дауні-молодший замінить екзокостюм Залізної Людини на маску й каптур Віктора Думма, усі знають ще з травневого комікону та зі сцени після титрів в оновленій «Фантастичній четвірці».

Буде цей фільм епохальним поверненням чи новим тупцюванням на старому місці — побачимо у грудні 2026-го.

«Дюна 3»

Реж. Дені Вільнев

Усе, що має початок, завжди має кінець. Епохальна науково-фантастична подорож Дені Вільнева творчістю Френка Герберта завершиться у грудні 2026-го.

Третя частина «Дюни» зосередиться на подіях життя вже дорослого Пола Атріда (Тімоті Шаламе), який правитиме як імператор-падишах. Основою сюжету стане книга Герберта «Месія Дюни». Фільм зберігає каст із Зендеєю, Флоренс П’ю, Джейсоном Момоа, Ребеккою Фергюсон, Анею Тейлор-Джой. Новим його учасником стане Роберт Паттінсон.

Ще до початку знімань Вільнев зазначив, що його робота з екранізацією циклу Герберта зупиниться на цьому романі. Також у планах є серіал, але нескоро. Подейкують, що наступним проєктом Вільнева стане воскресіння франшизи про Джеймса Бонда.

«Вервольф»

Реж. Роберт Еггерс

Під сам кінець року, на Різдво, головий майстер антикварної похмурості, горормейкер з вайбом столяра Роберт Еггерс презентує нове дітище — «Вервольфа».

Режисер працює з кастом, з яким нещодавно створив свою версію «Носферату«: Аарон Тейлор-Джонс, Лілі Роуз Депп, Віллем Дефо і Ральф Інесон. Події горору про вовкулаку розгортаються в середньовічній Англії, а ключем до розуміння фольклору стане середньоанглійська мова.

Співсценаристом Еггерса став ісландський письменник Сйон, відомий своєю лірикою для пісень Бйорк. Його попередньою роботою з Еггерсом був «Варяг». Утім, за словами режисера, сценарій «Вервольфа» став найстрашнішим у його кар’єрі.