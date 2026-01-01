Відносна більшість українців загалом оптимістично дивляться на 2026 рік, однак спостерігається тенденція на зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціологічну групу “Рейтинг”.

Опитування проводилось в період з 11 по 14 листопада 2025 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольних уряду України територіях.

За даними опитування, у 2023 році половина (51%) українців вважала, що наступний рік буде кращим, а зараз таку думку мають 39%.

Відсоток тих, хто вважає, що нічого не зміниться, складає 27% (порівняно з 20% у 2024 році). Також практично не змінилася частка “песимістів”: як і в 2024 році, зараз кожен четвертий респондент вважає, що наступний рік буде гіршим.

Більш оптимістично на ситуацію дивляться мешканці сіл, а також старші люди віком 51+. Натомість найбільше песимізму – серед молодших чоловіків, особливо віком 18-35.

Водночас уявлення про економічні перспективи майже не змінилися за рік: близько двох третин респондентів вважають, що 2026 буде роком економічних труднощів, кожен десятий очікує, що буде процвітання, а кожен п’ятий – що нічого не зміниться. У 2023 частка економічного песимізму була дещо нижчою (52%), але ось уже другий рік тримається на рівні 63-64%.

Сценарії щодо миру в світі розбилися приблизно порівну: одна третина українців вважає, що рік буде мирнішим, друга – що таким самим, третя – що більш неспокійним.

Однак бачимо тенденцію зростання надії на мирніший світ: якщо зараз таке уявлення має третина українців, то ще в листопаді 2023 було 26%. В абсолютній більшості країн, де проводилося опитування, домінує переживання, що світ буде більш неспокійним. Наприклад, у Західній Європі так вважають 55%, а в Східній – 42%. Таким чином, українці мають дещо більше сподівань на покращення безпекової ситуації в світі – йдеться в тексті дослідження.