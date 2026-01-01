Спочатку про те, що російські КАБ сьогодні, 1 січня, впали на території “Фельдман екопарку” під Харковом, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

“За уточненою інформацією, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті. Постраждала 40-річна жінка. Її з вибуховою травмою шпиталізували”, — йдеться у повідомленні.

Потім з’ясувалося, що внаслідок російського авіаудару по екопарку під Харковом зазнала поранень волонтерка, повністю зруйнований “зимник” хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені.

Про це Суспільне Харків розповів засновник закладу та народний депутат Олександр Фельдман.

“Поранена одна волонтерка. Але начебто несуттєво. Розсічена голова, вона сама сіла до “швидкої” та вже поїхала. Зруйнований повністю “зимник” хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин”, — розповів Суспільному Фельдман.

“Поки не можемо сказати. Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вол’єрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов — перебували у цій будівлі”, — розповів Олександр Фельдман.

“Фельдман екопарк” під Харковом під час вторгнення: евакуації, обстріли, зауваження зоозахисників

У жовтні 2025 року громадська організація UAnimals зробила заяву про жорстоке поводження з тваринами в “Фельдман Екопарку” на Харківщині. Серед зауважень, які організація висунула екопарку, — експлуатація тварин, відсутність дозволу на їхнє утримання та залишення в небезпеці. Представниця UAnimals Ольга Чевганюк говорить, її колеги подали заяву у поліцію та звернулися у державні органи для ініціювання перевірок.

За словами зоозахисниці, мова йде про “дитячий садок” тварин, який екопарк з вересня проводив на території ринку “Барабашово” у Харкові. Запрошення на зустріч з дитинчатами різних тварин, як свійських, так і диких, публікувала офіційна сторінка ринку у соцмережах.

У своїй відповіді зоозахисникам правоохоронці повідомили, що під час перевірки в екопарку не побачили ознак жорстокого поводження з тваринами.

З висновками поліції не згодна президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. Вона каже, у відповіді на запит правоохоронці не надали інформацію, яким саме чином проводилася перевірка стану тварин та чи зверталися поліцейські до ветеринарів для цієї оцінки.

Ще одна проблема, на яку звертають увагу зоозахисники, — близькість екопарку до фронту. У 2022 році його територія опинилася в сірій зоні — туди заходили російські військові, частина приміщень була пошкоджена обстрілами. Тоді під час спроб нагодувати та евакуювати тварин загинули п’ятеро співробітників екопарку та неповнолітній волонтер, також гинули тварини.

У липні 2024 року по території екопарку вдарив російський безпілотник. Тоді поранень зазнали двоє працівників.

“Фельдман Екопарк” розташований у селищі Лісному — за 20 кілометрів від території бойових дій. У вересні 2025 року до території парку почали долітати FPV-дрони.