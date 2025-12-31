У 2025 році росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази.

Про це повідомляє UNITED24, передає Інше ТВ.

«Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання», – зазначається в повідомленні.

