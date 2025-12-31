росія веде війну не лише проти України – ця агресія є частиною плану кремля проти інших країн Європи. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Під час новорічного звернення до громадян Німеччини Мерц зазначив: російсько-українська війна не є далекою для ФРН.

росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці святкуватимуть Новий рік у найнесприятливіших умовах – багато хто без електрики, під градом ракет, у страху за друзів і рідних – йдеться в заяві канцлера.

Мерц додав: ця війна безпосередньо загрожує свободі та безпеці не лише Німеччини, а й всієї Європи.

Також канцлер ФРН висловився про зростання витрат на оборону та нову систему призову до армії в Німеччині.

Знаю, що через невизначеність на планеті багато громадян стурбовані питанням миру. Кажу вам: ми дбаємо про свою безпеку – підкреслив Фрідріх Мерц.