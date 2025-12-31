В тимчасово окупованому Мелітополі напередодні свят з банкоматів зникла готівка. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Зазначається, що для мешканців це означає фактичну втрату доступу до власних грошей у період підвищених витрат. При цьому пояснення про “тимчасові технічні збої” не переконують – проблема носить системний характер.

Готівку в першу чергу спрямовують на потреби окупаційних структур і пов’язаного з ними бізнесу, тоді як цивільне населення отримує її за залишковим принципом- йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що в умовах нестабільного інтернету й перебоїв із терміналами саме готівка залишається єдиним способом розрахунку для більшості людей.