У Німеччині сталося резонансне пограбування банку Sparkasse у місті Гельзенкірхен, де злочинці викрали близько 30 мільйонів євро в готівці, золоті та коштовностях. Інформацію про інцидент поширило видання DW, пише Кореспондент.

Слідство встановило, що група зловмисників проникла до сховища з клієнтськими сейфами через сусідній паркінг. Для цього вони пробили бетонну стіну за допомогою потужного професійного обладнання. Було зламано приблизно 3200 сейфів, що призвело до значних втрат понад 2500 клієнтів банку.

За попередньою версією, грабіжники могли перебувати всередині будівлі протягом декількох днів, скориставшись тим, що банк залишався закритим на час різдвяних свят. Пограбування виявили у ніч на 29 грудня, коли після спрацювання пожежної сигналізації до установи прибули рятувальники та поліція.

Свідки заявили, що помітили підозрілих чоловіків із великими сумками, а камери спостереження зафіксували чорне авто зі зміненими номерними знаками. Працівники банку Sparkasse закликали клієнтів уникати відвідування відділення та повідомили про переговори зі страховою компанією щодо відшкодування збитків. Цей випадок уже назвали одним із найбільших пограбувань у новітній кримінальній історії Німеччини.