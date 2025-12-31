НАБУ і САП завершили слідство у корупційній справі колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, що стосується часів, коли він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

Чернишова і ще п’ять фігурантів підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Як встановило слідство, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до тодішнього очільника Мінрегіону, який разом із держсекретарем відомства, своїм радником та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому держпідприємству. Згодом воно незаконно уклало інвестиційні договори з «потрібною» будівельною компанією.

За цими документами, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Але, щоби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше — різниця перевищила 1 млрд гривень.

Як «винагороду» забудовник пропонував посадовцям знижки на квартири. Так, каже слідство, міністр отримав знижку на понад 14,5 млн гривень.

Земельна ділянка та більша частина незаконно одержаних квартир нині арештовані.

Ще на суді щодо запобіжного заходу у цій справі Чернишов запевняв, що знижок не отримував, вигоди не мав і навіть не знає, де розташовані відповідні обʼєкти, бо «ніколи в житті там не був». Сторона захисту ексурядовця також відкидала твердження про мільярд гривень збитків (чи збитки взагалі).

Але це не єдина справа, в якій фігурує Олексій Чернишов.

Нагадаємо, він став ТОП-фігурантом Міндіч-гейту і отримав підозру в незаконному збагаченні в межах розслідування про корупцію в енергетиці.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої пральні — місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника схеми з «відкатами» в «Енергоатомі». Детективи задокументували передання підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури озвучив, що фігуранти справи на записах прослуховування називають Чернишова за прізвиськом Че Гевара.

За цією підозрою Олексія Чернишова на два місяці відправили під варту з альтернативою внесення застави розміром 51,6 мільйона гривень. Як відомо, кошти за Чернишова внесли вже через добу.