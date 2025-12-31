У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА оперативно-тактичного рівня, автомобільна та спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.12.25

особового складу / personnel – близько 1 207 910 (+1 000) осіб / persons

танків / tanks – 11 481 (+4) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 845 (+4) од.

артилерійських систем / artillery systems – 35 642 (+33) од.

РСЗВ / MLRS – 1 586 (+1) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 266 (+0) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 97 684 (+552) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 136 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 72 247 (+127) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 035 (+1) од.

Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.