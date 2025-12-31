У міністерстві цифровізації Польщі склали звернення на адресу Європейської комісії з вимогою розслідувати контент у соціальних мережах, який містить заклики до виходу країни з ЄС.

Як пише ЛБ, йдеться про згенеровані штучним інтелектом відео в TikTok, в яких поширюються ультраправі меседжі, критикується чинний уряд та міграційна політика.

Польська влада вважає, що є всі підстави вважати ці ролики частиною масштабної дезінформаційної кампанії. Речник уряду Адам Шлапка прямо вказав на ймовірну причетність Росії, оскільки антиєвропейські наративи “абсолютно не відповідають інтересам Польщі і повністю відповідають інтересам РФ”.

У Варшаві також незадоволені тим, як TikTok реагує на ситуацію – платформу звинувачують у невиконанні своїх обов’язків щодо протидії неправдивому та шкідливому контенту.