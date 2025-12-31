Венесуела почала закривати свердловини в регіоні, де знаходяться найбільші у світі родовища нафти, через блокаду адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовану на фінансовий тиск на країну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Зазначається, що компанія Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) почала закривати свердловини в регіоні Оріноко, оскільки державний нафтопереробний завод вичерпав свої запаси.

PDVSA прагне скоротити видобуток в Оріноко щонайменше на 25% до 500 000 барелів на день. … Це скорочення становить 15% загального обсягу видобутку Венесуели, який становить 1,1 мільйона барелів на день – пише видання.





Вказується, що це рішення сигналізує про перевірку стійкості для президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який протягом усієї блокади намагався підтримувати експорт, що є основою економіки південноамериканської країни. За словами одного з джерел, відключення свердловин розглядається як крайній захід через операційні труднощі та високі витрати на перезапуск.