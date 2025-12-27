У період різдвяно-новорічних свят на українсько-польському кордоні спостерігається зростання пасажиропотоку, особливо через пункти пропуску у Львівській та Волинській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Наразі всі пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження, реагуючи на сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в’їзд в Україну.

Для зменшення черг і прискорення процедур оформлення в пунктах пропуску вжито збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та проводиться постійна координація з польськими прикордонниками – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Найбільші накопичення транспорту на виїзд з України спостерігається у КПП “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”, “Устилуг”, “Угринів”. Водночас найменший пасажиропотік спостерігається у КПП “Грушів”, “Нижанковичі”, “Смільниця”.

Тим часом на в’їзд в Україну накопичення не зафіксовано.