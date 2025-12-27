Під час святкового сезону святкування часто супроводжуються збільшенням споживання алкоголю, що може підвищити ризик травм, включаючи травми внаслідок ДТП, падіння, опіки, отруєння та міжособистісне насильство, повідомляє ВООЗ, пише ЛБ.

З кожних 3 смертей від травм та насильства в Європейському регіоні 1 спричинена алкоголем, як свідчить новий інформаційний бюлетень Європейського бюро ВООЗ «Травми, пов’язані з алкоголем, у Європейському регіоні ВООЗ: огляд ключових висновків на основі даних за 2019 рік».

Жодна інша психоактивна речовина не сприяє так сильно ненавмисним та навмисним травмам, від смертей у ДТП до самоушкодження. Алкоголь становить особливо небезпечну загрозу для молодих людей, зазначає ВООЗ.

За останніми доступними даними ВООЗ, у 2019 році майже 145 000 смертей від травм у Регіоні були пов’язані з алкоголем. Найбільшими категоріями травм, спричинених алкоголем, були самоушкодження, травми внаслідок ДТП та падіння.

«Алкоголь – це токсична речовина, яка не лише спричиняє 7 видів раку та інших неінфекційних захворювань (НІЗ), але й погіршує судження та самоконтроль, уповільнює реакцію, знижує координацію та сприяє ризикованій поведінці», – пояснила представниця організації Каріна Феррейра-Борхес.

Алкоголь є основною причиною травм, яким можна запобігти, у всьому світі та суттєво сприяє смертності в Європі, який має найвищий рівень споживання алкоголю у світі. За оцінками, вживання алкоголю в Європі спричиняє близько 800 000 смертей щороку – 1 з кожних 11 смертей у Регіоні.

ВООЗ рекомендує країнам Європи підвищити налоги та ціни на алкогольні напої, обмежити годинник, дні та місця продажу алкоголю, а також заборонити або обмежити рекламу спиртного.