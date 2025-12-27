У Нью-Йорку через потужний зимовий шторм оголосили штормове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

За даними Національної метеорологічної служби США, у місті очікують до 13 сантиметрів опадів, на півночі та північному сході – до 28 сантиметрів.

У аеропортах ім. Джона Кеннеді, Ла-Гуардія і Ньюарк загалом скасували 886 рейсів. Місцева влада закликала мешканців відмовитися від необов’язкових поїздок і, по можливості, залишатися вдома.

На Західному узбережжі США також були зафіксовані перебої в авіасполученні. Особливо важка ситуація склалася в Каліфорнії, де шторми супроводжуються зливами, сильним вітром і повенями.

За даними американських засобів масової інформації, у Каліфорнії загинули щонайменше три людини. У районах на північний схід від Лос-Анджелеса сходження грязьових потоків пошкодили будинки і дороги, автомобілі змивало водою, дерева виривало з корінням.