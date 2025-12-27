У Злінському краї Чехії пожежники майже годину ловили дитинча кенгуру, якого родина придбала як різдвяний подарунок для дітей, пише Hromadske.

Родина із селища Гуштеновіце вирішила на Різдво подарувати своїм дітям дитинча кенгуру. Однак саме 25 грудня тварина втекла з їхнього саду. Після цього власники в соціальних мережах попросили про допомогу в пошуках.

Їхнє прохання згодом поширили й на Facebook-сторінці громади селища. Там розповіли, що тварина має зріст 80 сантиметрів, важить 18 кілограмів, і не є небезпечною.

Пожежники виїхали на пошуки кенгуру вранці 26 грудня. Тварина загрожувала й безпеці дорожнього руху в Гуштеновіцах. Разом із рятувальниками також був присутній ветеринар.

«Пожежники спробували зловити тварину в сітку, але з першого разу їм це не вдалося. Друга спроба була успішною, і кенгуру було передано власниці. Весь вилов тривав приблизно три чверті години», — розповів речник пожежників Злінського краю.

Згодом про те, що кенгуру вдалось зловити, повідомила й на Facebook-сторінці громади селища.



