Васлідок ракетно-дронової атаки по Києву – 19 людей травмовано, серед них двоє дітей.

У результаті атаки в ніч на 27 грудня зафіксовано пошкодження в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах.

Як зазначили правоохоронці, наразі відомо про травмування щонайменше19 людей віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх – 9 та 16 років.

Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу, гаражні кооперативи та об’єкти інфраструктури.

Без опалення у Києві наразі понад 2600 житлових будинків, 187 дитсадків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери, – мер Кличко

Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.