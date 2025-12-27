Москва, ймовірно, розміщує нові гіперзвукові балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю, на колишній авіабазі у східній Білорусі, що може посилити здатність Росії доставляти ракети по всій Європі. Це виявили два американські дослідники, вивчаючи супутникові знімки.

Про це пише Reuters.

Оцінка дослідників загалом узгоджується з висновками американської розвідки, повідомила особа, знайома з цим питанням.

Президент Росії Володимир Путін чітко заявив про свій намір розмістити в Білорусі ракети середньої дальності «Орешник» з розрахунковою дальністю до 5500 км, але точне місце розташування раніше не повідомлялося.

Розгортання «Орешника» підкреслить зростаючу залежність Кремля від загрози ядерної зброї, оскільки він прагне стримати членів НАТО від постачання Києву зброї, яка може вразити глибоко всередині Росії, заявили деякі експерти.



Державне інформаційне агентство «Белта» в середу цитує міністра оборони Віктора Хреніна, який заявив, що розгортання «Орешника» не змінить балансу сил у Європі та є «нашою відповіддю» на «агресивні дії» Заходу.

Білий дім не одразу відповів на запит про коментар, а ЦРУ відмовилося від коментарів.

ПЕРЕГЛЯНУТА РОСІЙСЬКА СТРАТЕГІЯ

Дослідники Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA у Вірджинії заявили, що їхні висновки щодо розгортання «Орешників» базуються на знімках Planet Labs, комерційної супутникової компанії, які показали ознаки, що відповідають російській стратегічній ракетній базі.

Льюїс та Евелет заявили, що вони на 90 відсотків впевнені, що мобільні пускові установки «Орешник» будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева, приблизно за 307 км на схід від столиці Білорусі Мінська та за 478 км на південний захід від Москви.

У листопаді 2024 року Москва випробувала звичайний ракетний комплекс «Орешник». Путін хвалиться, що його неможливо перехопити через швидкості, які, як повідомляється, перевищують 10 Махів.

Путін планує розгорнути зброю «в Білорусі, щоб розширити її радіус дії далі в Європі», – сказав Джон Форман, експерт Chatham House, який служив британським аташе з питань оборони в Москві та Києві.

Форман сказав, що він також розглядає такий крок як реакцію на заплановане США розміщення в Німеччині наступного року звичайних ракет, включаючи гіперзвукову ракету середньої дальності «Темний орел». Розгортання «Орешника» відбудеться лише за кілька тижнів до закінчення терміну дії договору СНО-3 2010 року, останнього договору між США та Росією, який обмежує розгортання стратегічної ядерної зброї найбільшими ядерними державами світу.

Після зустрічі у грудні 2024 року зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком Путін заявив, що «Орешник» може бути розміщений у Білорусі у другій половині цього року – частина переглянутої стратегії, згідно з якою Москва вперше з часів Холодної війни розміщує ядерну зброю за межами своєї території.

Минулого тижня Лукашенко заявив, що перші ракети були розгорнуті, не називаючи їхнього місця розташування.

Лукашенко сказав, що в Білорусі буде розміщено до 10 «Орешників». Американські дослідники оцінили, що майданчик достатньо великий, щоб розмістити лише три пускові установки, а інші можуть бути розміщені в іншому місці.

Президент США Дональд Трамп працює над досягненням угоди з Москвою про припинення війни в Україні, яка закликає своїх західних союзників надіслати зброю, здатну досягти глибоко всередині Росії.

Наразі Трамп відхилив запит Києва на крилаті ракети «Томагавк», здатні вразити Москву. Велика Британія та Франція поставили Україні крилаті ракети. Німеччина у травні оголосила, що спільно з Україною вироблятиме ракети великої дальності без обмежень щодо їхньої дальності чи цільового призначення.

ЗАМАСКОВАНА ТОЧКА ПУСКУ

Американські дослідники заявили, що огляд знімків Planet Labs виявив поспішний будівельний проект, який розпочався між 4 та 12 серпня, і показав риси, що відповідають рисам російської стратегічної ракетної бази.

Однією з «явних ознак» на фотографії від 19 листопада є «пункт перевантаження залізниці військового класу», обгороджений захисним парканом, до якого ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти могли бути доставлені поїздом, сказав Евелет.

Ще однією рисою, сказав Льюїс, є заливка в кінці злітно-посадкової смуги бетонного майданчика, який потім був засипаний землею, яку він назвав «що відповідає замаскованій точці запуску».

Павло Подвиг, женевський експерт з ядерних сил Росії, сказав, що він скептично ставиться до того, що розгортання «Орешника» надасть Москві будь-які додаткові військові чи політичні переваги, окрім запевнення Білорусі у її захисті.

«Я не бачу, як це буде сприйнято на Заході… як щось інше».