Уряд поетапно підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Це один із ключових пріоритетів Уряду.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Для цього Уряд ухвалив:

1. Підвищити заробітну плату педагогам на 30% з січня 2026.

Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року.

«91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету. Наступний етап — із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%», — зазначила Юлія Свириденко.

2. Профінансувати щомісячні доплати для вчителів.

Понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року, з них 25,5 тис. — у прифронтових громадах. Для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерства освіти і науки України.

Паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти.

3. Оновити Порядок та умови надання субвенції на облаштування укриттів з метою підвищення ефективності процедури облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

За словами Юлії Свириденко, держава напряму фінансуватиме об’єкти з готовністю від 60% (замість 40%), без збільшення вартості проектів за рахунок держбюджету.

Розподіл на нові об’єкти буде здійснюватися відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти:

дуже високий — 40%, високий — 35%, помірний та задовільний — 25% (частка для територій з помірним та задовільним рівнями ризику суттєво збільшена з 10% до 25%).