Цей фільм зробив його всесвітньо відомим та різдвяною іконою: «Сам удома». Тепер актор Маколей Калкін зізнався, що його діти не підозрюють, що їхній батько і є Кевіном у фільмі.

Вони люблять фільм, але, очевидно, ще не зрозуміли, хто грає головну роль”: Маколей Калкін поки що тримав своїх двох синів у невіданні щодо свого дитячого зіркового періоду, пише Spiegel.

«Сам удома» розповідає історію восьмирічного Кевіна Маккаллістера, якого родина випадково залишає вдома під час різдвяного хаосу, коли вони їдуть у відпустку. Кевін спочатку насолоджується тим, що будинок один, але потім з’являються двоє грабіжників, яких хлопчик намагається відлякати винахідливими пастками. Через 35 років після виходу фільму Калкін був гостем на Jimmy Kimmel Live.

45-річний Калкін сказав, що його три- та чотирирічні діти, звичайно ж, бачили фільм, бо він чудовий. Кіммел запитав Калкіна, чи можуть діти скласти два і два і зрозуміти, що їхній батько грає Кевіна. «Вони й гадки не мають», – сказав Калкін. Він хоче зберегти цю ілюзію якомога довше.

Однак таємниця майже розкрилася. Діти дивилися на стару сімейну фотографію, і один син запитав, хто цей хлопчик, сказавши, що він схожий на Кевіна. Маколей Калкін швидко змінив тему і вказав на фотографію тітки.

Друга несподіванка сталася, коли сини розмовляли зі своїм двоюрідним братом. Двоюрідна сестра сказала, що хоче подивитися «Кевіна» того дня, вказала на Калкіна і сказала: «Ти Кевін». Калкін швидко сказав своєму двоюрідному брату перестати говорити.

Актор хоче сам розкрити таємницю. Він чекає моменту, коли діти побачать фільм, повернуться до нього, подивляться на нього питально та багатозначно, і він зможе відповісти, що це був він. «Так, весь час».