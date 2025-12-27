Китай одразу готується до “тотальної війни” без помилок РФ зі ставкою на мобілізацію всіх стратегічних ресурсів у багатодоменній війні з використанням штучного інтелекту.

Про це пише Defence Express.

Китай дуже ґрунтовно підійшов до аналізу російсько-української війни й переглянув свою військову стратегію, яка тепер підкріплена й більшою агресивністю та впевненістю в успіху у випадку ескалації проти США. А аналіз змін військової доктрини закріплений у детальному публічному звіті міністерства оборони США.

І у Вашингтоні зазначають, що вся вона направлена проти США, що цілком логічно з огляду на те, що самі американці вважають Китай головною загрозою. А якщо, як може здатися, будь-які висновки крутяться навколо тотальної дронізації поля бою, то у цьому випадку мова йде про глобальніші речі.

Зокрема ключовим можливо вважати те, що Пекін впевнений у можливості контролювати інтенсивність конфлікту, комбінуючи оперативні та тактичні дії зі стратегічним струмуванням. Тобто у Китаї впевнені у тому, що зможуть утримати війну у конвенційних межах, без використання ядерної та іншої зброї масового ураження.

При цьому Китай продовжує спиратися на можливості завдання далекобійних високоточних ударів, використання яких розмиває межі між стратегічним, оперативним та тактичним рівнем війни із можливістю атак цілей далеко поза межами зони бойових дій. Вони будуть поєднані із використанням високотехнологічних автономних систем озброєння, морських блокад та ізоляцій, а також масштабних санкцій.

У США вважають, що досвід російсько-української війни дав Китаю ключові корегування у підготовці до вторгнення на Тайвань. Зокрема у сфері автономних платформ, розгалуженої мережі супутникового зв’язку, підготовку до дій у міській забудові на рівні структури своїх збройних сил, а не лише у межах тренувань чи підготовки. Окрім того, значна увага приділяється веденню інформаційної війни та комунікації, як на внутрішню так і на зовнішню аудиторію. А також недопущення, у випадку вторгнення на Тайвань, затяжної війни.

Загалом війна розглядається, як сутичка національних систем – воєнного та цивільного сектора разом, яка потребує значної координації, зв’язків та планування дій в обох секторах з єдиною метою. А у випадку конфлікту із США – використовується термін “тотальна війна”.

Як зазначається у звіті, у китайському розумінні “тотальна війна” означає ціль у досягненні капітуляції противника із повною мобілізацією всіх стратегічних ресурсів. Відмічаються зусилля у напрямі зменшенні часу переходу на воєнне положення країни, зокрема з метою швидкого та активного використання резервістів.

Водночас у міноборони Китаю вважають, що політичні цілі будь-якої війни мають бути чітко визначені та обмежені з метою максимізації контролю та шансів на успіх.

При цьому головною концепцію ведення бойових дій є “багатодоменна високоточна війна”. Це означає використання інтегрованої мережі систем командування, управління, розвідки (C4ISR) з метою організації сил під центральним командуванням для блискавичної концентрації воєнної потужності у всіх доменах з метою удару по найслабкішому місцю противника. Основним аспектом такої системи є можливість швидкого аналізу великих об’ємів даних (Big Data) із використанням штучного інтелекту.

Окрім того, використання штучного інтелекта має вивести на новий рівень проведення так званих “воєнних ігор”, що дозволить здійснити якісний стрибок у плануванні та моделюванні реальних бойових дій. При цьому міноборони США відмічає відсутність у Китаю реального бойового досвіду за останні десятиліття.