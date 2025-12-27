У міністерстві внутрішніх справ України (МВС) заявили, що понад 550 тисяч власників зареєстрованої зброї вже згенерували свої цифрові дозволи через Дію.

Про це Департаменті комунікації міністерства повідомив на його офіційному сайті.

У відомстві нагадали, що послуга доступна з березня 2025 року, вона працює на основі Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ). МВС почало впроваджувати цифрові сервіси для власників зброї ще в червні 2023 року.

Саме тоді запрацювало «Єдине вікно для громадян», яке також демонструє відчутні результати. Так, завдяки цьому сервісу

сформовано майже 190 000 витягів про наявність дозвільних документів;

подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів;

оформлено майже 2 500 договорів страхування власників зброї.

МВС і надалі розвиває зручні сервіси та послідовно цифровізує державні послуги!