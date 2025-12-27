Ділліан Вайт вважає, що рішення Усика відмовитися від титулу WBO є частиною стратегії для зустрічі з новим чемпіоном Фабіо Вордлі. Усик планує стати триразовим абсолютним чемпіоном, перемігши Вордлі після кількох захистів його титулу.

Олександр Усик наразі є головним іменем у надважкому боксерському дивізіоні. Він двічі ставав у ньому абсолютом, але в листопаді звільнив пояс WBO та втратив цей статус.

Британський супертяж Ділліан Вайт вважає, що рішення українця відмовитися від цього титулу є добре обдуманим. Він поділився своєю думкою щодо наступних кроків чинного короля хевівейту, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Що сказав Вайт про план Усика?

На думку досвідченого бійця, Олександр хоче залишити після себе якомога видатнішу боксерську спадщину. Тому він має намір у майбутньому все ж таки зустрітися з новим чемпіоном за версією WBO Фабіо Вордлі, але вже в бою з вищим статусом.

Усик розумний, тому що у Фабіо зараз титул, він зробить один або два захисти та поб’ється потім з Усиком. Олександр поб’є його та стане триразовим абсолютним чемпіоном світу. Ніхто ніколи такого не робив, це буде історія, – сказав Вайт.

Зазначимо, що 37-річний Вайт є менеджером Вордлі. Саме він першим помітив потенціал у чинного володаря пояса WBO та допоміг тому розвинути професійну кар’єру.

До слова. Сам Ділліан востаннє виходив на ринг 16 серпня. Він уже в першому раунді поступився Мозесу Ітаумі.

Наразі офіційно не було оголошено про наступний бій Усика. Він стане 25-м у кар’єрі українського чемпіона, який має ідеальний рекорд з усіх перемог, з них 15 – нокаутом.

Що відомо про останні виступи Усика?

Олександр у 2024 – 2025 роках провів три поєдинки. Спочатку він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф’юрі та вперше став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Востаннє ж виходив на ринг у липні, декласувавши Даніеля Дюбуа в реванші. Завдяки цьому він став першим в історії 3-разовим абсолютом в епоху чотирьох поясів (перший був у крузервейті).

Очікується, що вже незабаром проведе добровільний захист пояса WBC проти Деонтея Вайлдера. Це має статися в першій половині 2026 року.

