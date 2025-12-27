Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що отримав від російської сторони список жителів села Грабовського у Сумській області, вивезених військовими рф.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Крім того, за словами Лубінця, росіяни надіслали йому фотографії та відео спілкування з вивезеними жителями. На відео росіяни запитують у людей, чи є в них претензії щодо забезпечення їжею, ліками, водою та умовами проживання.

Загалом йдеться про 52 людини, дітей серед них немає, наголосив омбудсмен. Зараз вони перебувають в одному з регіонів росії, що межує з Україною.

За словами Лубінця, наразі тривають переговори про повернення цих людей на територію України.

«Зараз вони перебувають водному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової (уповноваженна з прав людини в РФ Тетяна Москалькова – ред.), щоб їх фізично повернули на територію України», – зазначив Лубінець.

Він переконаний, що для повернення цих людей Росія виставить Україні якісь умови.

Нагадаємо, що 20 грудня стало відомо, що росіяни проникли в Грабовське на Сумщині, що розташоване лише за кілька кілометрів від кордону з РФ, та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації вглиб України.

За даними українського омбудсмена Дмитра Лубінця, ще 18 грудня російські війська незаконно затримали близько 50 цивільних, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня примусово вивезли до рф.