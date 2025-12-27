26 грудня та в ніч проти 27 на території Миколаївщини виникло 5 пожеж.

Одну з них до прибуття підрозділів ДСНС встиг загасити господар: у с. Кримка Кам’яномостівської громади Первомайського району. Горіло на горищі приватного житлового будинку. Пожежа сталася через недоліки конструкції та порушення монтажу димаря. Площа пожежі незначна, і завдяки своєчасному реагуванню власників вдалось не допустити збільшення її масштабів та значної матеріальної шкоди.

У чотирьох інших випадках працювали підрозділи ДСНС:

– у м. Миколаєві з пожежі на кухні двокімнатної квартири на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку площею 4 кв. м рятувальники вивели на свіже повітря жінку 1977 р.н. Постраждалу госпіталізували медики швидкої допомоги. Жінку у стані середньої тяжкості ушпиталено з ознаками отруєння продуктами горіння. Причина пожежі встановлюється.

– у селищі Старогорожене горіла покрівля житлового будинку площею 20 кв. м;

– у с. Врадіївка виникло займання на горищі приватного житлового будинку. Горіння вдалось приборкати на площі 2 кв. м. Спричинили займання недоліки конструкції, порушення правил монтажу димаря;

– у с. Чаусове Друге через коротке замикання електромережі виникла пожежа в приміщенні підприємства на площі 5 кв. м.

Від ДСНС на ліквідацію пожеж залучались 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.