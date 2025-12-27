Вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир “Російського добровольчого корпусу” Денис “WhiteRex” Капустін (Нікітін).

В інтерв’ю «Радіо Свобода» Денис розповідав, що сам родом із Москви. Разом із батьками не один рік жив у Європі, навчався у Нідерландах та Німеччині.

У 2014 році приїздив у Київ на Євромайдан, а після Революції гідності, каже, впевнився «свобода у повному сенсі слова — це синонім України». Тож у 2017 році вирішив «перебратися туди, де вільніше».

Він розповідав, що вирішив захищати Україну зі зброєю в руках 24 лютого 2022 року. До кінця березня ще був у Києві, допомагав роздавати гуманітарку, охороняв волонтерів, патрулював вокзал, розносив ліки. Перший його бойовий виїзд був до Миколаєва. Після створення РДК у серпні 2022 року приєднався до корпусу, повідомляли ЗМІ.

Це його останнє велике інтерв’ю.