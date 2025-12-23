Сьогодні, 23 грудня, за процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва, з урахуванням зібраних доказів, повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю та в.о. директора Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаївської міської ради у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, пов’язаних з незадовільними умовами та якістю харчування учнів міських шкіл.

Зокрема:

директору ТОВ повідомлено про підозру у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

виконувачу обов’язків директора Комунального виробничого підприємства повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, що 12 грудня 2025 року прокурорами та слідчими проведено ряд обшуків, під час яких вилучено документацію та зразки продуктів харчування. Вилучені зразки направлено на дослідження до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

За результатами дослідження встановлено чисельні порушення санітарного законодавства та вимог безпечності продуктів, а також виявлено бактерії групи кишкової палички (коліформні бактерії), що ставить під загрозу здоров’я дітей.

Після проведення обшуків та встановлення порушень, 15 грудня Миколаївською міською радою розірвано договір на надання послуг з організації харчування дітей, укладений 01.12.2025 між Комунальним виробничим підприємством та ТОВ.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

Нагадаємо, що окружною прокуратурою міста Миколаєва, відразу після резонансної публікації у медіа щодо незадовільних умов та якості харчування учнів миколаївських шкіл, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Наступного дня, за заявою голови Миколаївської обласної військової адміністрації, слідчими поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 КК України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Обидва провадження об’єднані в одне.

Прокурорами погоджено клопотання слідчих щодо проведення обшуків з метою перевірки якості продуктів, умов їх зберігання та приготування, а також законності використання бюджетних коштів, виділених на харчування дітей. Суд задовольнив ці клопотання.

Наразі групою прокурорів, слідчих, оперативників Управління стратегічних розслідувань та працівників Головного управління Держпродслужби в Миколаївській області проводяться слідчі дії в Управлінні освіти Миколаївської міської ради, у Комунальному вировбничому підприємстві з організації харчування у навчальних закладах та фірмі-постачальнику, що надавала послуги кейтерингу.

Вилучається вся необхідна документація щодо закупівлі послуг та постачання продуктів, а також зразки їжі, яку отримували школярі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Миколаєва, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції.

