Варшавська школа відрахувала кривдника 15-річної Дар’ї, доньки українського волейболіста Юрія Гладира, який виступає за Польщу. Водночас там вважають, що батьки дівчинки, яку цькували в закладі, надали конфлікту міжетнічного характеру.

Про це йдеться в заяві мережі шкіл TE Vizja, пише Громадське.

Там кажуть, що цькування дівчини відбувалися не на території школи чи під час проведення навчальних занять, а поза закладом та після навчальних годин. Його джерелом у школі називають особистий конфлікт між підлітками, який батьки Дарії «перенесли у шкільний простір».

Батьків також звинувачують у тому, що в такий спосіб вони «надали справі характеру конфлікту на національному ґрунті».

Водночас у ліцеї запевняють, що керівництво школи відреагувало на інцидент попри те, що він «не стосувався шкільного життя». Так, одного з винуватців відрахували, а ще одному причетному висунули догану. Крім того, потерпілій, мовляв, запропонували зустрічі зі шкільним психологом та педагогом, а також проведено виховні та профілактичні заходи щодо учнів класу, у якому навчалася українка, «з метою запобігання подібним ситуаціям у майбутньому».

У закладі нагадали, що прийняли близько 100 українських учнів, попри те, що навчання в них є платним, та забезпечили їх необхідним приладдям та безплатним харчуванням у їдальні. Крім того, мовляв, значна частина педагогічного та адміністративного персоналу в усіх закладах мережі походить з різних країн, зокрема з України, «тому звинувачення в дискримінації за національною ознакою є повністю безпідставними».

«Ознайомлення з публікаціями та дописами в соціальних мережах, насиченими мовою ненависті, які з’являються з суботи, викликає у нас занепокоєння та побоювання, що їх подальша ескалація журналістами, які не знають усіх обставин і виносять оцінки у справі, що ще не була розглянута компетентними органами, може становити загрозу добробуту всіх учнів і працівників наших закладів. Тому ми звертаємося з закликом до стриманості в оцінках і висловлюваннях у публічному просторі до моменту розгляду справи відповідними інституціями», — додали в заяві.

Мати дівчинки в коментарі Onet відкидає, що разом із її батьком надавали справі національного підтексту. Також вона каже, що до останніх передсвяткових днів до школи продовжували ходити всі кривдники її доньки: «А школа повідомляла нам, що їм лише оголосили попередження. Тож якщо все так, як пише школа, — що одного з кривдників виключили зі списку учнів, — то це мало статися вже після публікації матеріалу».

На справу відреагувало також польське Міністерство освіти. Там заявили, що почали масштабну перевірку школи, у якій цькували Дар’ю. Також школі видали двадцять рекомендацій, виконання яких підлягатиме додатковій перевірці. Водночас міністерство перевіряє законність рішення про відрахування дівчинки зі школи.

Раніше Onet писало, що за рішенням президента правління мережі шкіл TE Vizja Дар’ю відрахували зі школи і постановили сплатити рахунки за навчання до 31 грудня.

Що передувало?

Польське видання Onet написало, що 15-річна Дар’я Гладир стала жертвою систематичних нападів і образ з боку однокласників у варшавському ліцеї.

Так, вона отримувала образливі голосові повідомлення від учнів тієї самої школи. Агресивна поведінка, за словами родини, відбувалася не лише в інтернеті, а й безпосередньо в ліцеї. Мати дівчини була змушена забирати її зі школи. Родина каже, що неодноразово зверталася до керівництва ліцею, однак безрезультативно.

Після появи публікацій у польських медіа справою зацікавилася поліція, яка підтвердила початок перевірки.

