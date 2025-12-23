Подія сталася ввечері 19 грудня у Новій Одесі. До відділення поліції №6 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка виявила свого знайомого з ножовим пораненням.

Що було далі, розповіли в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, оперативники, криміналісти обласного главку поліції та медики.

У помешканні правоохоронці виявили з ознаками насильницької смерті тіло 25-річного чоловіка. За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть потерпілого настала внаслідок декількох ударів ножем в область шиї.

Правоохоронці зʼясували, що ножові поранення потерпілому наніс його знайомий, після чого зник.

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Оперативники з’ясували, що між фігурантом та постраждалим, які разом вживали спиртні напої, виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив ніж та наніс ним декілька ударів в область шиї знайомому. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Знаряддя злочину – ніж – поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

